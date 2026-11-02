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Мерц каже, що наступним президентом Німеччини "має бути жінка"

Новини — Понеділок, 2 листопада 2026, 20:17 — Іванна Костіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився на користь того, щоб на посаді президента Німеччини наступницею Франка-Вальтера Штайнмаєра стала жінка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Федеральний президент Німеччини є офіційним головою держави, на відміну від канцлера, який очолює уряд.

"Я запропоную партії консенсусного кандидата – кандидата з політичного центру", – заявив Мерц на закритій зустрічі голів місцевих осередків Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні.

"Я твердо переконаний, що це має бути жінка", – нібито додав він.

Нинішній президент Штайнмаєр, колишній міністр закордонних справ від Соціал-демократичної партії (СДПН), обійняв посаду президента у 2017 році, і його другий термін закінчиться у березні 2027 року.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер нещодавно запропонував кандидатуру Ільзе Айгнер зі свого Християнсько-соціального союзу (ХСС) – баварської партії-побратима ХДС.

Однак сама ХДС може висунути альтернативного кандидата зі своїх лав: серед можливих претендентів називаються нинішня спікерка парламенту Юлія Кльокнер, міністерка у справах сім’ї Карін Прін та колишня лідерка ХДС і міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Очікується, що вище керівництво ХДС висуне кандидата 9 листопада.

У дискусії щодо наступного президента Німеччини колишня канцлерка Ангела Меркель висловила свою думку: вона вважає, що лише жінка може бути гідним кандидатом на заміну чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ще у вересні провідний представник німецьких консерваторів Манфред Вебер закликав урядову коаліцію канцлера Фрідріха Мерца протягом найближчих чотирьох тижнів домовитися про кандидата на посаду наступного президента країни.

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Фрідріх Мерц Німеччина
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