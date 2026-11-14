"АдГ" намерена выдвинуть в качестве кандидата в президенты Германии известного бывшего футболиста

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") планирует выдвинуть бывшего футболиста сборной Германии Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что официальные консультации и принятие решения по этому вопросу состоятся в субботу. Ранее в партии заявляли, что их кандидатом станет "человек из сердца общества".

Томасу Бертольду 62 года. Он выступал за немецкие клубы "Айнтрахт", "Баварию" и "Штутгарт", провел 62 матча за национальную сборную и стал чемпионом мира 1990 года на чемпионате в Италии. После завершения футбольной карьеры работал менеджером "Фортуны" из Дюссельдорфа и футбольным экспертом в СМИ.

В последние годы Бертольд привлекал внимание не только своей спортивной карьерой, но и политическими взглядами. Во время пандемии COVID-19 он критиковал ограничительные меры немецких властей, называя их чрезмерными. Также выступал на мероприятии движения Querdenken 711 в Штутгарте, участники которого протестовали против коронавирусных ограничений. Тогда Бертольд заявил, что его доверие к политическому руководству страны упало "ниже нуля".

Выдвижение собственного кандидата от "АдГ" носит преимущественно символический характер, поскольку партия вряд ли сможет обеспечить ему необходимую поддержку Федерального собрания, которое избирает президента.

Выборы федерального президента Германии состоятся 30 января 2027 года. Наибольшие шансы на победу имеет политик Христианско-социального союза Ильзе Айгнер, которую поддерживают блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, а также "Зелёные". Она может сменить на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.