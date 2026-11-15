Іспанія зафіксувала найбільший за шість років наплив мігрантів на Канарські острови

У суботу, 14 листопада, на Канарські острови в Іспанії прибуло майже 1,5 тисячі, що стало найбільшою кількістю за один день з 2020 року.

Про це повідомила в неділю, 15 листопада, служба морського порятунку, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, іспанська берегова охорона врятувала загалом 1488 людей на 14 човнах.

Попередній одноденний рекорд становив 1461 людини, які були врятовані у водах біля Канарських островів 7 листопада 2020 року.

За даними влади, у суботу на одному човні перебувало 240 осіб, серед яких 12 жінок та 36 дітей. Врятованих мігрантів доправили на Ель-Ієрро.

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес 15 листопада відвідає Ель-Ієрро, щоб обговорити питання різкого зростання кількості мігрантів.

Зазначимо, що 8 листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

У жовтні Національний суд Іспанії наказав уряду Педро Санчеса розсекретити звіти, підготовлені Національним розвідувальним центром (CNI) щодо масового в’їзду мігрантів до автономного міста Сеута 30 та 31 липня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.