Испания зафиксировала самый большой за шесть лет приток мигрантов на Канарские острова

В субботу, 14 ноября, на Канарские острова в Испании прибыло почти 1,5 тысячи человек, что стало самым большим количеством за один день с 2020 года.

Об этом сообщила в воскресенье, 15 ноября, служба морского спасения, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, испанская береговая охрана спасла в общей сложности 1488 человек на 14 лодках.

Предыдущий однодневный рекорд составлял 1461 человек, спасённых в водах у Канарских островов 7 ноября 2020 года.

По данным властей, в субботу на одной лодке находилось 240 человек, среди которых 12 женщин и 36 детей. Спасённых мигрантов доставили на остров Эль-Иерро.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес 15 ноября посетит Эль-Иерро, чтобы обсудить вопрос резкого роста числа мигрантов.

Отметим, что 8 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес согласился созвать экстренное заседание Межведомственной комиссии по вопросам иммиграции в связи с резким увеличением числа мигрантов, прибывающих на Канарские острова.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

В октябре Национальный суд Испании обязал правительство Педро Санчеса рассекретить отчеты, подготовленные Национальным разведывательным центром (CNI) о массовом въезде мигрантов в автономный город Сеута 30 и 31 июля.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.