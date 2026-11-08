Іспанія скликає екстрене засідання через наплив мігрантів на Канарські острови

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.

Про це повідомив президент Канарських островів Фернандо Клавіхо, передає Euronews, пише "Європейська правда".

За даними регіонального уряду, з 1 по 6 листопада на Канарські острови прибуло 49 суден, на борту яких загалом перебувало понад 4,5 тисячі мігрантів.

Клавіхо повідомив, що Санчес погодився скликати у вівторок, 10 листопада, екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції, щоб обговорити проблему тиску, з яким зіштовхується острів Ель-Ієрро внаслідок нещодавнього сплеску припливу мігрантів.

Президент Канарських островів зазначив, що поінформував прем’єр-міністра про серйозність ситуації на острові та невдоволення серед місцевих мешканців.

Він також заявив, що Канарські острови вже кілька місяців вимагають додаткових ресурсів, кращого планування та скоординованої реакції уряду для вирішення цієї ситуації.

"Ця зустріч має стати нагодою для узгодження між обома урядами та відповідними міністерствами спільного плану дій, що міститиме конкретні, відповідальні заходи та терміни їхнього виконання. Ми не можемо й надалі діяти лише тоді, коли ситуація погіршується", – наголосив він.

Президент також нагадав, що звернувся з проханням про "термінові зустрічі" з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

"Канарські острови не можуть і далі практично самотужки долати ситуацію, яка вимагає втручання іспанського уряду та Європи", – додав Клавіхо.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

У жовтні Національний суд Іспанії наказав уряду Педро Санчеса розсекретити звіти, підготовлені Національним розвідувальним центром (CNI) щодо масового в’їзду мігрантів до автономного міста Сеута 30 та 31 липня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.