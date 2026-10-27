Суд в Іспанії вимагає від уряду розсекретити всі звіти щодо вторгнення мігрантів до Сеути

Національний суд Іспанії у вівторок наказав уряду Педро Санчеса розсекретити звіти, підготовлені Національним розвідувальним центром (CNI) щодо масового в’їзду мігрантів до автономного міста Сеута 30 та 31 липня, протягом п’ятнадцяти днів.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє агенція EFE.

У постанові суддя Національного суду Іспанії Марія Тардон вимагає розсекретити усі ноти та звіти, підготовлені CNI та передані органам влади з 30 липня, що стосуються розслідувань подій, які відбулися 30-31 липня, та, зокрема, тих, що стосуються "дій органів влади Марокко станом на сьогодні".

Суддя також вимагає оприлюднити конкретний перелік органів влади, які отримали вже розсекречені ноти від 27 та 30 липня, а також будь-які інші документи, надіслані пізніше.

"Інформація, яка є предметом запиту, є необхідною для з’ясування обставин. Вона дозволить встановити, які органи влади та з якого моменту знали про запланований на 30 липня 2026 року масовий в’їзд. Вона також дозволить з’ясувати, які рішення були прийняті або не прийняті з огляду на цю інформацію, та якими були дії органів влади Королівства Марокко", – зазначила Тардон.

Серед документів, розсекречення яких вимагає суддя, є також нота, надіслана CNI марокканським розвідувальним службам, що містить "можливе попередження або сигнал тривоги щодо нелегальної імміграції до Іспанії з Королівства Марокко, які надходили протягом усього липня і аж до дня отримання цього запиту".

У постанові Тардон також звертається до Ради міністрів із проханням у терміновому порядку дозволити співробітникам Національного розвідувального центру надати свідчення щодо цих подій.

У вересні суд в Іспанії розпочав офіційне розслідування щодо масового прибуття мігрантів до Сеути.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевняв, що немає жодних доказів того, що масове вторгнення мігрантів до Сеути 30 липня було сплановане або виконане владою Марокко.

Заяви Санчеса пролунали у відповідь на поліцейський звіт, який просочився в ЗМІ. У документі нібито стверджується, що Марокко відіграло безпосередню роль у раптовому прибутті 72 000 мігрантів минулого місяця до автономного іспанського міста в Північній Африці.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.