Сибіга: Росія повторює ультиматум, що передував вторгненням у Грузію та Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ультиматум Росії щодо "європейської архітектури безпеки" повторює вимоги Кремля, які передували вторгненню РФ у Грузію та повномасштабному вторгненню в Україну.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр, зокрема, нагадав, що у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки правитель РФ Владімір Путін назвав розширення НАТО загрозою.

"Ми вже бачили таке раніше. 2007 рік: у Мюнхені Путін називає розширення НАТО "загрозою". 2008 рік: у Бухаресті Кремль висуває погрози щодо перспектив вступу Грузії та України до НАТО. За кілька місяців Росія вторглася до Грузії", – зазначив Сибіга.



У 2021 році, додав він, Росія вимагала припинення розширення НАТО та повернення до кордонів 1997 року, а за кілька місяців розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.



"Тепер той самий ультиматум повертається під новою назвою: "європейська архітектура безпеки". Це не запрошення до діалогу. Історія показує, що буде далі: нова ескалація воєнних дій з боку Росії в агресивних формах, включаючи відверту збройну агресію", – заявив Сибіга.



Замість того, щоб грати за правилами Росії, наголосив глава МЗС, настав час посилити тиск на російський режим, змусити Путіна серйозно поставитися до мирних зусиль і покласти край російській агресії проти України.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.