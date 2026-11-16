Сибига: Россия повторяет ультиматум, который предшествовал вторжениям в Грузию и Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ультиматум России относительно "европейской архитектуры безопасности" повторяет требования Кремля, которые предшествовали вторжению РФ в Грузию и полномасштабному вторжению в Украину.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД, в частности, напомнил, что в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ Владимир Путин назвал расширение НАТО угрозой.

"Мы уже видели такое раньше. 2007 год: в Мюнхене Путин называет расширение НАТО "угрозой". 2008 год: в Бухаресте Кремль выдвигает угрозы в отношении перспектив вступления Грузии и Украины в НАТО. Через несколько месяцев Россия вторглась в Грузию", – отметил Сибига.



В 2021 году, добавил он, Россия требовала прекращения расширения НАТО и возвращения к границам 1997 года, а через несколько месяцев начала полномасштабное вторжение в Украину.



"Теперь тот же ультиматум возвращается под новым названием: "европейская архитектура безопасности". Это не приглашение к диалогу. История показывает, что будет дальше: новая эскалация военных действий со стороны России в агрессивных формах, включая откровенную вооруженную агрессию", – заявил Сибига.



Вместо того чтобы играть по правилам России, подчеркнул глава МИД, пришло время усилить давление на российский режим, заставить Путина серьезно отнестись к мирным усилиям и положить конец российской агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.

Напомним, издание The New York Times сообщило о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.