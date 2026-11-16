У Фінляндії почали розслідування кібератак на холодильні камери

Національне бюро розслідувань Фінляндії (KRP) розпочало попереднє розслідування за підозрою в атаках на холодильне обладнання в магазинах, які відбулися на початку листопада в низці європейських країн.

Про це KRP підтвердило виданню Yle, передає "Європейська правда".

На цьому етапі кримінальні справи розслідуються як грубе втручання в роботу інформаційних систем та заподіяння майнової шкоди.

"Інформація про події поки що обмежена, тому кваліфікація злочинів може змінитися в міру уточнення деталей", – повідомили у пресслужбі Національного бюро розслідувань.

Два тижні тому у холодильних установках магазинів мережі K-market були виявлені збої. Центр кібербезпеки вже раніше підтвердив, що причиною цього стала кібератака.

За даними KRP, на цей момент до поліції надійшло кілька повідомлень про подібні випадки з різних регіонів Фінляндії. Розслідування справи перебуває на початковій стадії.

Кібератаки також спричинили збої в роботі холодильного обладнання продуктових магазинів у багатьох інших європейських країнах.

У ході розслідування, можливо, також буде здійснюватися міжнародне співробітництво, припустили в бюро.

На початку листопада компанія Kesko повідомила телеканалу Yle, що кібератак зазнали щонайменше десять невеликих продуктових магазинів мережі, розташованих у різних населених пунктах Фінляндії.

Атака, що сталася на початку цього місяця, призвела до підвищення температури в холодильних та морозильних камерах у продуктових магазинах по всій Європі.

На початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

9 листопада до МЗС Франції викликали посла Ірану через звинувачення у кібератаках.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна домагатиметься від європейських країн вжити заходів проти Ірану у відповідь на кібератаки на сотні холодильних вітрин у супермаркетах.