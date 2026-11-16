В Финляндии начали расследование кибератак на холодильники

Национальное бюро расследований Финляндии (KRP) начало предварительное расследование по подозрению в атаках на холодильное оборудование в магазинах, которые произошли в начале ноября в ряде европейских стран.

Об этом KRP подтвердило изданию Yle, передает "Европейская правда".

На данном этапе уголовные дела расследуются как грубое вмешательство в работу информационных систем и причинение имущественного ущерба.

"Информация о событиях пока ограничена, поэтому квалификация преступлений может измениться по мере уточнения деталей", – сообщили в пресс-службе Национального бюро расследований.

Две недели назад в холодильных установках магазинов сети K-market были обнаружены сбои. Центр кибербезопасности уже ранее подтвердил, что причиной этого стала кибератака.

По данным KRP, на данный момент в полицию поступило несколько сообщений о подобных случаях из разных регионов Финляндии. Расследование дела находится на начальной стадии.

Кибератаки также вызвали сбои в работе холодильного оборудования продуктовых магазинов во многих других европейских странах.

В ходе расследования, возможно, также будет осуществляться международное сотрудничество, предположили в бюро.

В начале ноября компания Kesko сообщила телеканалу Yle, что кибератакам подверглись как минимум десять небольших продуктовых магазинов сети, расположенных в различных населённых пунктах Финляндии.

Атака, произошедшая в начале этого месяца, привела к повышению температуры в холодильных и морозильных камерах продуктовых магазинов по всей Европе.

В начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

9 ноября в МИД Франции вызвали посла Ирана из-за обвинений в кибератаках.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна будет добиваться от европейских стран принятия мер против Ирана в ответ на кибератаки на сотни холодильных витрин в супермаркетах.