Нацбанк Польщі може призупинити проведення платежів Конституційного трибуналу

Національний банк Польщі (НБП) повідомив у понеділок, що бачить підстави для зупинення виконання платіжних доручень, виданих Конституційним трибуналом.

Про це йдеться у заяві банку, оприлюдненій 16 листопада, пише "Європейська правда".

Національний банк Польщі повідомив, що після видачі 30 жовтня 2026 року Анною Корвін-Пйотровською розпорядження про негайне відсторонення від виконання обов’язків суддів Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та Бартоломея Соханського виникло питання щодо належного представництва трибуналу.

"2 листопада 2026 року голова Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський подав до НБП заяву щодо представництва Конституційного трибуналу у відносинах із НБП у зв’язку з виконанням договору про банківський рахунок. Голова Богдан Свєнчковський підтвердив свою позицію в листі від 12 листопада 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Окремо 6 листопада до НБП було передано розпорядження, видане 30 жовтня, а також "документи, які вказують на те, що право розпоряджатися коштами, розміщеними на банківських рахунках Конституційного трибуналу, відкритих у НБП, мають, за загальним правилом, інші особи".

"Таким чином, склалася ситуація, коли до НБП було подано взаємовиключні комплекти документів, що підтверджують повноваження розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Конституційного трибуналу", – пояснили в заяві.

У НБП наголосили, що "не уповноважені вирішувати спір щодо керівництва Конституційним трибуналом", однак це питання має для них "принципове значення з погляду визначення осіб, уповноважених розпоряджатися коштами Конституційного трибуналу".

"За таких обставин виникла необхідність сформувати правову оцінку ситуації, що склалася", – додали в повідомленні.

У зв’язку з цим юридичний департамент НБП провів аналіз змісту правовідносин. Як заявили в НБП, "за результатами цього аналізу було сформульовано позицію, згідно з якою існують підстави для призупинення виконання НБП платіжних доручень, що надходять від Конституційного трибуналу".

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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