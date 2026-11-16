Нацбанк Польши может приостановить проведение платежей Конституционного трибунала

Национальный банк Польши (НБП) сообщил в понедельник, что видит основания для приостановки исполнения платежных поручений, выданных Конституционным трибуналом.

Об этом говорится в заявлении банка, обнародованном 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Национальный банк Польши сообщил, что после издания 30 октября 2026 года Анной Корвин-Пиотровской распоряжения о немедленном отстранении от исполнения обязанностей судей Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского возник вопрос о надлежащем представительстве трибунала.

"2 ноября 2026 года председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский подал в НБП заявление о представительстве Конституционного трибунала в отношениях с НБП в связи с исполнением договора о банковском счете. Председатель Богдан Свенчковский подтвердил свою позицию в письме от 12 ноября 2026 года", – говорится в сообщении.

Отдельно 6 ноября в НБП было передано распоряжение, изданное 30 октября, а также "документы, указывающие на то, что право распоряжаться средствами, размещенными на банковских счетах Конституционного трибунала, открытых в НБП, имеют, по общему правилу, другие лица".

"Таким образом, сложилась ситуация, когда в НБП были поданы взаимоисключающие комплекты документов, подтверждающих полномочия распоряжаться средствами, размещенными на счетах Конституционного трибунала", – пояснили в заявлении.

В НБП подчеркнули, что "не уполномочены разрешать спор относительно руководства Конституционным трибуналом", однако этот вопрос имеет для них "принципиальное значение с точки зрения определения лиц, уполномоченных распоряжаться средствами Конституционного трибунала".

"В таких обстоятельствах возникла необходимость дать правовую оценку сложившейся ситуации", – добавили в сообщении.

В связи с этим юридический департамент НБП провёл анализ содержания правоотношений. Как заявили в НБП, "по результатам этого анализа была сформулирована позиция, согласно которой имеются основания для приостановления исполнения НБП платежных поручений, поступающих от Конституционного трибунала".

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровска объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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