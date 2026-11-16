Глава МЗС Франції: європейці довели, що вони несуть відповідальність за свою безпеку

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що лише європейці мають вирішувати, якою буде безпекова архітектура на їхньому континенті.

Про це він сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада, повідомляє "Європейська правда".

У контексті потенційних переговорів з Росією про нову архітектуру безпеки в Європі французький міністр нагадав, що минулого тижня у Дубліні понад 40 європейських країн погодили документ з основоположними принципами безпеки на континенті. За словами Барро, це є доказом того, що європейці самі несуть відповідальність за своє майбутнє.

"Не недооцінюйте європейців. Європейці рішуче налаштовані самостійно дбати про свою безпеку і не дозволити нікому писати їхню історію та майбутнє замість них. Доказом цього є те, що минулого четверга в Дубліні європейці зробили історичний крок у процесі європейської єдності", – заявив міністр.

"Це спосіб чітко дати зрозуміти решті світу, що немає місця, немає можливості для когось, крім європейців, вирішувати питання їхньої безпеки замість них", – додав Барро.

Він наголосив, що якщо європейці почнуть виконувати вказівки сусідніх країн, зокрема Росії, то вся "архітектура, побудована на руїнах Другої світової війни, ослабне і ризикує зруйнуватися", а цього не можна допустити.

На думку глави МЗС Франції, затвердження хартії в Дубліні – це підтвердження того, що європейці несуть головну відповідальність за власну безпеку і мають намір дедалі активніше долучатися до її забезпечення, а також, можливо, перший крок у підготовці до післявоєнного періоду в Україні.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

ЗМІ також повідомляли, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що проведення переговорів з Росією щодо європейської архітектури безпеки та інших питань, не пов’язаних з її агресією проти України, є пасткою, в яку європейці не повинні потрапити.