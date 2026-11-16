Глава МИД Франции: европейцы доказали, что несут ответственность за свою безопасность

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что только европейцы должны решать, какой будет архитектура безопасности на их континенте.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября, сообщает "Европейская правда".

В контексте потенциальных переговоров с Россией о новой архитектуре безопасности в Европе французский министр напомнил, что на прошлой неделе в Дублине более 40 европейских стран согласовали документ с основополагающими принципами безопасности на континенте. По словам Барро, это является доказательством того, что европейцы сами несут ответственность за свое будущее.

"Не недооценивайте европейцев. Европейцы решительно настроены самостоятельно заботиться о своей безопасности и не позволить никому писать их историю и будущее вместо них. Доказательством этого является то, что в прошлый четверг в Дублине европейцы сделали исторический шаг в процессе европейского единства", – заявил министр.

"Это способ четко дать понять остальному миру, что нет места, нет возможности для кого-либо, кроме европейцев, решать вопросы их безопасности вместо них", – добавил Барро.

Он подчеркнул, что если европейцы начнут выполнять указания соседних стран, в частности России, то вся "архитектура, построенная на руинах Второй мировой войны, ослабнет и рискует разрушиться", а этого нельзя допустить.

По мнению главы МИД Франции, утверждение хартии в Дублине – это подтверждение того, что европейцы несут главную ответственность за собственную безопасность и намерены все активнее участвовать в ее обеспечении, а также, возможно, первый шаг в подготовке к послевоенному периоду в Украине.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

СМИ также сообщали, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что проведение переговоров с Россией о европейской архитектуре безопасности и других вопросах, не связанных с её агрессией против Украины, является ловушкой, в которую европейцы не должны попасть.