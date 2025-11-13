Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали кібератаки

Сайти уряду Данії та деяких оборонних підприємств у четвер були недоступні внаслідок масштабної кібератаки – імовірно, з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AFP повідомило Управління цивільного захисту Данії.

За даними відомства, низка данських вебсайтів зазнала атаки типу "розподілена відмова в обслуговуванні" (DDoS), які блокують доступ до сайту, перевантажуючи його сервери трафіком.

Управління цивільного захисту Данії сказало, що "кілька данських компаній і вебсайтів наразі зазнають перебоїв у роботі та збоїв через DDoS-атаки", додавши, що "уважно стежить за ситуацією" спільно з військовою розвідкою Данії.

Про кібератаку AFP повідомила данська група оборонних компаній Terma. Речник групи Тобіас Брун-Фалькенкроне сказав, що наразі "зарано говорити", хто несе відповідальність за інцидент.

"Ми добре підготовлені до такого роду кібератак і діяли швидко. Порушень безпеки і втрати даних не відбулось", – додав він.

Тим часом відповідальність за кібератаку на себе взяла проросійська хакерська група NoName057. Вона стверджує, що атакувала сайти Міністерства транспорту Данії та державний портал Borger.dk.

Раніше проросійські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на Міністерство оборони Фінляндії та інші офіційні сайти.

Зловмисники з Росії також стояли за публікацією особистих даних українських військових, використовуючи для цього сервери у Словаччині.