ЕС ввел санкции против российского агентства дезинформации и хакерской группы NoName057(16)
Совет Европейского Союза ввел санкции против 30 человек и двух организаций, причастных к российским операциям по манипулированию информацией, распространению пропаганды и кибератакам против Украины и стран ЕС.
Об этом Совет ЕС сообщил в понедельник, пишет "Европейская правда".
Совет внес в санкционный список московское "Агентство социального проектирования" (Social Design Agency, SDA) – компанию, специализирующуюся на связях с общественностью и политических технологиях и реализующую масштабные проекты по манипулированию информацией и вмешательству, которые финансируются и контролируются администрацией правителя России Владимира Путина.
По данным Совета ЕС, агентство систематически манипулирует СМИ и социальными сетями, распространяет пророссийскую пропаганду и дезинформацию, а также проводит кампании по манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа.
Оно организовывало дезинформационные кампании, направленные конкретно против стран и институтов ЕС и европейской общественной поддержки Украины, в частности в контексте выборов в Европейский парламент 2024 года, а также специальные операции против таких государств-членов ЕС, как Германия и Франция.
Санкции введены в отношении 24 человек, работающих в SDA и участвовавших в разработке и проведении кампаний против Европы и Украины.
Кроме того, в санкционный список включили российских пропагандистов Виталия Елисеева и Петра Марченко, блогера и военного обозревателя украинского происхождения Юрия Подоляку, а также Чея Боуза из международного подразделения RT.
В Совете ЕС отметили, что они участвовали в манипулировании информацией и распространении нарративов, оправдывающих и поддерживающих российскую агрессию против Украины.
Еще одной целью санкций стала пророссийская хакерская группа NoName057(16), которая возникла в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Группа ответственна за кибератаки на государственные органы, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах ЕС. В Евросоюзе ее атаки были направлены, в частности, на сайты и порталы в энергетическом, финансовом и транспортном секторах, объекты водоснабжения, а также на политические партии и кандидатов во время избирательных кампаний.
В Совете ЕС пояснили, что новые ограничения вводятся на фоне усиления российской гибридной деятельности, направленной на дестабилизацию европейских обществ.
Как сообщала "Европейская правда", 16 ноября Совет ЕС должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.
16 ноября министры иностранных дел пяти стран Европейского Союза призвали ввести санкции против российских криптосетей.