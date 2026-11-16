ЕС ввел санкции против российского агентства дезинформации и хакерской группы NoName057(16)

Совет Европейского Союза ввел санкции против 30 человек и двух организаций, причастных к российским операциям по манипулированию информацией, распространению пропаганды и кибератакам против Украины и стран ЕС.

Об этом Совет ЕС сообщил в понедельник, пишет "Европейская правда".

Совет внес в санкционный список московское "Агентство социального проектирования" (Social Design Agency, SDA) – компанию, специализирующуюся на связях с общественностью и политических технологиях и реализующую масштабные проекты по манипулированию информацией и вмешательству, которые финансируются и контролируются администрацией правителя России Владимира Путина.

По данным Совета ЕС, агентство систематически манипулирует СМИ и социальными сетями, распространяет пророссийскую пропаганду и дезинформацию, а также проводит кампании по манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа.

Оно организовывало дезинформационные кампании, направленные конкретно против стран и институтов ЕС и европейской общественной поддержки Украины, в частности в контексте выборов в Европейский парламент 2024 года, а также специальные операции против таких государств-членов ЕС, как Германия и Франция.

Санкции введены в отношении 24 человек, работающих в SDA и участвовавших в разработке и проведении кампаний против Европы и Украины.

Кроме того, в санкционный список включили российских пропагандистов Виталия Елисеева и Петра Марченко, блогера и военного обозревателя украинского происхождения Юрия Подоляку, а также Чея Боуза из международного подразделения RT.

В Совете ЕС отметили, что они участвовали в манипулировании информацией и распространении нарративов, оправдывающих и поддерживающих российскую агрессию против Украины.

Еще одной целью санкций стала пророссийская хакерская группа NoName057(16), которая возникла в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Группа ответственна за кибератаки на государственные органы, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах ЕС. В Евросоюзе ее атаки были направлены, в частности, на сайты и порталы в энергетическом, финансовом и транспортном секторах, объекты водоснабжения, а также на политические партии и кандидатов во время избирательных кампаний.

В Совете ЕС пояснили, что новые ограничения вводятся на фоне усиления российской гибридной деятельности, направленной на дестабилизацию европейских обществ.

Как сообщала "Европейская правда", 16 ноября Совет ЕС должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

16 ноября министры иностранных дел пяти стран Европейского Союза призвали ввести санкции против российских криптосетей.