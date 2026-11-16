У Варшаві затримали російського підлітка, який погрожував масовим вбивством у школі

У Польщі затримали та направили до виховного центру 16-річного громадянина Росії, підозрюваного у погрозах масовим вбивством учнів та керівництва однієї зі шкіл у варшавському районі Урсинув.

Про це повідомила місцева поліція, передає "Європейська правда".

Зі з’ясованих поліцією фактів випливає, що 16-річний підліток погрожував своїм однокласникам та представникам адміністрації школи вбивством багатьох людей. Зміст погроз викликав обґрунтовані побоювання щодо їх виконання, тому керівництво закладу передало інформацію правоохоронцям, а поліцейські негайно вжили заходів.

Поліція прибула до школи та затримала неповнолітнього. У рамках слідчих дій у підлітка вилучили мобільний телефон. Знайдені в ньому матеріали виявилися важливими для провадження справи та вказали на підозру у пропаганді неповнолітнім фашистського державного устрою. Крім того, у соцмережах він публікував фотографії з ножем та предметами, що нагадують зброю.

Зібрані поліцейськими матеріали стосуються висловлювання кримінально караних погроз та вмісту, виявленого в телефоні. Провадження також охоплює підозру у вчиненні неповнолітнім іншого діяння сексуального характеру.

Правоохоронці доставили росіянина до суду у справах сім’ї. Суд застосував до нього тимчасовий захід у вигляді поміщення до Виховного центру для молоді на строк три місяці.

Подальшу долю громадянина Росії вирішуватиме суд у справах сім’ї.

У поліції нагадали, що погрози, навіть висловлені у жартівливій формі, розглядаються серйозно і можуть мати суворі правові наслідки.

Минулого тижня у польському місті Ельблонг затримали 68-річного чоловіка, який схвалював дії терориста у Кракові і погрожував вчинити за його прикладом у рідному місті.

Нагадаємо, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

Винуватець подій згодом помер у лікарні.