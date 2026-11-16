В Варшаве задержали российского подростка, угрожавшего массовым убийством в школе

В Польше задержали и направили в воспитательный центр 16-летнего гражданина России, подозреваемого в угрозах массового убийства учеников и руководства одной из школ в варшавском районе Урсинув.

Об этом сообщила местная полиция, передает "Европейская правда".

Из установленных полицией фактов следует, что 16-летний подросток угрожал своим одноклассникам и представителям администрации школы убийством множества людей. Содержание угроз вызвало обоснованные опасения относительно их исполнения, поэтому руководство учебного заведения передало информацию правоохранителям, а полицейские немедленно приняли меры.

Полиция прибыла в школу и задержала несовершеннолетнего. В рамках следственных действий у подростка изъяли мобильный телефон. Найденные в нем материалы оказались важными для ведения дела и указали на подозрение в пропаганде несовершеннолетним фашистского государственного устройства. Кроме того, в соцсетях он публиковал фотографии с ножом и предметами, напоминающими оружие.

Собранные полицией материалы касаются высказывания угроз, наказуемых по уголовному праву, и содержания, обнаруженного в телефоне. Дело также включает подозрение в совершении несовершеннолетним другого деяния сексуального характера.

Правоохранители доставили россиянина в суд по делам семьи. Суд применил к нему временную меру в виде помещения в Воспитательный центр для молодежи на срок три месяца.

Дальнейшую судьбу гражданина России будет решать суд по делам семьи.

В полиции напомнили, что угрозы, даже высказанные в шуточной форме, рассматриваются серьезно и могут иметь суровые правовые последствия.

На прошлой неделе в польском городе Эльблонг задержали 68-летнего мужчину, который одобрял действия террориста в Кракове и угрожал последовать его примеру в родном городе.

Напомним, 7 ноября на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

Виновник происшествия впоследствии скончался в больнице.