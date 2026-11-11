У Польщі затримали пенсіонера, який погрожував зробити "як у Кракові"

У польському місті Ельблонг затримали 68-річного чоловіка, який схвалював дії терориста у Кракові і погрожував вчинити за його прикладом у рідному місті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Чоловіка затримали і незабаром висунуть звинувачення після того, як він влаштував скандал у секретаріаті міської ради Ельблонга. Він погрожував працівникам і при цьому схвалював дії 24-річного терориста з Кракова, який 7 листопада вбив шістьох осіб і поранив 15. Він погрожував, що зробить те саме в Ельблонгу.

Кримінальний кодекс уже за саме публічне схвалення вчинення злочину передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або року ув’язнення.

За злочин, пов’язаний зі спричиненням помилкової тривоги шляхом створення переконання про загрозу життю багатьох людей, загрожує від 6 місяців до 8 років за ґратами. Погрози на адресу інших осіб та викликання в них побоювань щодо їхнього здійснення є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

В іншому польському місті, Ілаві, поліція отримала повідомлення про те, що один із мешканців громади на своїй сторінці в соціальній мережі погрожує вбивством інших людей, схвалюючи дії нападника з Кракова. Поліцейські одразу встановили власника акаунта, а також визначили місце, де він перебував. Вони затримали 40-річного чоловіка, який заявив, що опублікував допис, перебуваючи під впливом алкоголю. Він не зміг пояснити, з якою метою це зробив, а коли протверезів, то видалив його.

У квартирі чоловіка поліцейські не знайшли нічого, що могло б свідчити про його намір виконати погрози щодо скоєння злочину. Проте прокурор вирішив застосувати до чоловіка поліцейський нагляд.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

9 листопада у Кракові пройшов Марш тиші на згадку про жертв стрілянини, у заході брали участь президент Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск.