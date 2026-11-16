В 22-й пакет санкций против РФ может войти запрет на участие российских спортсменов в ЕС

Европейский Союз в ближайшие дни представит 22-й пакет санкций против России, который может включать запрет российским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях на территории ЕС.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в понедельник, 16 ноября.

Каллас сообщила, что европейские министры поддержали усиление ограничений в отношении россиян, в частности визовых, а также связанных с участием в спортивных соревнованиях на территории ЕС.

"В ближайшие дни мы представим 22-й пакет санкций. И сегодня министры решительно призвали ужесточить визовую политику и не допускать российских спортсменов к участию в спортивных мероприятиях, которые проводятся в Европейском Союзе", – заявила Каллас.

"Если Россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована", – добавила глава дипломатии ЕС.

По информации источников "Европейской правды", 22-й пакет санкций Евросоюза против России может включать запрет на участие в международных соревнованиях на территории ЕС не только российских, но и белорусских спортсменов.

Напомним, 12 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 22-й пакет санкций против России представят до саммита ЕС 26–27 ноября.

В свою очередь, Финляндия ужесточила ограничения на въезд российских спортсменов, в частности тех, кто имеет нейтральный статус.

13 ноября Эстония подтвердила, что не допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории.

Также Норвегия объявила о намерении запретить въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам и сопровождающим их лицам для участия в спортивных мероприятиях.