Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання на вступ України до НАТО, хоча й визнав, що не знає, чи це трапиться.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню FT, повідомляє "Європейська правда".

Стубб відмовився коментувати ідею, згідно з якою Україна відступила б з підконтрольних їй територій на Донеччині в обмін на членство в НАТО.

"Я не буду нічого говорити щодо території України, оскільки це рішення приймає виключно президент Зеленський та український народ", – сказав він, додавши, що буде "працювати над тим", щоб Київ приєднався до Альянсу.

Водночас він визнав, що не має певності у майбутньому членстві України в НАТО.

"Чи вступить Україна до НАТО? Моя відповідь: я не знаю. Сподіваюся, що так", – сказав Стубб.

Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що на переговорах американська сторона ставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.

Водночас медіа повідомляють, що Росія на переговорах поновила вимоги скорочення присутності військ НАТО на східному фланзі та нібито вимагає виходу Фінляндії з Альянсу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ультиматум Росії щодо "європейської архітектури безпеки" повторює вимоги Кремля, які передували вторгненню РФ у Грузію та повномасштабному вторгненню в Україну.