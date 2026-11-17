Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду на вступление Украины в НАТО, хотя и признал, что не знает, произойдет ли это.

Об этом он сказал в интервью изданию FT, сообщает "Европейская правда".

Стубб отказался комментировать идею, согласно которой Украина отступила бы с подконтрольных ей территорий в Донецкой области в обмен на членство в НАТО.

"Я не буду ничего говорить о территории Украины, поскольку это решение принимает исключительно президент Зеленский и украинский народ", – сказал он, добавив, что будет "работать над тем", чтобы Киев присоединился к Альянсу.

В то же время он признал, что не имеет уверенности в будущем членстве Украины в НАТО.

"Вступит ли Украина в НАТО? Мой ответ: я не знаю. Надеюсь, что да", – сказал Стубб.

Напомним, 13 ноября президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что на переговорах американская сторона задавала Украине вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.

В то же время СМИ сообщают, что Россия на переговорах возобновила требования о сокращении присутствия войск НАТО на восточном фланге и якобы требует выхода Финляндии из Альянса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ультиматум России относительно "европейской архитектуры безопасности" повторяет требования Кремля, которые предшествовали вторжению РФ в Грузию и полномасштабному вторжению в Украину.