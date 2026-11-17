Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает несколько более быстрое продвижение Молдовы к Евросоюзу естественным и объяснила, почему возможно разделение Киева и Кишинева.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Матерновой, прежде всего – Россия ведет гибридную войну в Молдове, как и в остальной Европе, но там нет боевых действий. "Не нужно принимать законы в бомбоубежищах, нет ежедневных бомбардировок. Они не находятся в состоянии войны. И это не единственная проблема", – сказала посол.

Она напомнила, что Верховная Рада находится уже на восьмом году этого созыва.

"А восьмой год – это за пределами разумного! Очень мало парламентов, которые выдержали бы работу в течение столь длительного периода. В любой другой демократической стране законодательный орган уже сменили бы, состоялись бы выборы. А сделать это в Украине, во время обстрелов и военного положения, невозможно", – сказала она.

Кроме того, отметила Матернова, Конституция Украины требует для принятия любого закона 226 голосов, то есть 50% плюс один голос от теоретического числа депутатов, хотя такого числа в Раде никогда не было, поскольку в Крыму и на оккупированных территориях выборы не проводились.

"Поэтому реальность такова, что у вас каждый закон, каждое голосование в парламенте требует не большинства, а 60%. Даже чуть больше 60% или как минимум 60%. И я, честно говоря, не знаю, есть ли в мире другой парламент, который стабильно обеспечивал бы 60% голосов за любой законопроект", – считает посол.

Поэтому, подчеркнула она, ситуацию в Украине невозможно сравнивать с Молдовой, где после недавних выборов сформировался новый парламент. "Поэтому я понимаю разочарование тем, что Молдова опережает вас. Но это – вполне естественно", – констатировала Матернова.

Текст интервью будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не конкурирует ни с одной страной-кандидатом в процессе вступления в Европейский Союз.

Недавно европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Ранее ЕС в своих "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

Англоязычная версия интервью Матерновой доступна по ссылке.