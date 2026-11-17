Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина способна догнать Молдову и другие страны-кандидаты на пути в Евросоюз уже в следующем году.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

В ходе беседы Матернова признала, что Украина несколько отстала по темпам продвижения в ЕС, в частности, от Молдовы. Однако посол считает, что возможность наверстать упущенное есть. Для этого Украине до лета следует выполнить промежуточные критерии вступления.

"Выполните промежуточные бенчмарки к лету, и я думаю, тогда вы снова будете в игре на одном уровне", – сказала Матернова.

Она также добавила, что сочетание рекомендаций для вступления в ЕС и условий финансирования по "Плану Украины" позволит Киеву догнать других и далее, со следующего года, идти с ними нога в ногу.

"Но для этого вам нужно ускориться. И сделать это необходимо именно сейчас", – отметила Матернова.

Она подчеркнула, что считает реалистичной возможность выполнения Украиной всех требований для вступления в ЕС до конца десятилетия.

Текст интервью будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов.

Англоязычная версия интервью Матерновой доступна по ссылке.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что интеграция Молдовы и Украины в Европейский Союз зависит от результатов реформ и внедрения европейского законодательства в каждой стране.

ЕС в своих "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.