Україна має розробити інший закон щодо відбору генерального прокурора і зміни щодо процедури відбору є необхідними для отримання позитивної оцінки за ключовим у процесі вступу в ЄС звітом IBAR.

Про це посол ЄС у Києві Катаріна Матернова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Дипломатка відзначила, що вважає добрим текст закону про реформу прокуратури і сказала, що ЄС підтримує нинішній проєкт. За її словами, його достатньо для того, щоб отримати кошти, зав’язані під цей закон. Проте вона наголосила, що Україна має розробити інший закон щодо генерального прокурора.

За словами Матернової, позитивна оцінка за звітом IBAR (який стосується виконання "фундаментальних" бенчмарків. – Ред.) буде лише після внесення змін до процедури призначення генпрокурора, яка має бути більш прозорою і заснованою на заслугах.

"Має бути певний відбір. І зараз task force, як я розумію, обговорює різні варіанти. Але ця робота триватиме також у новому році. Адже термін виконання цього пункту ще не настав. І ми також зважаємо на норми Конституції про генерального прокурора, про повноваження президента тощо", – розповіла Матернова про хід дискусій щодо цього питання.

За її словами, у ЄС також усвідомлюють, що під час воєнного стану Україна не зможе внести зміни до Конституції, навіть якщо голоси для цього будуть.

"Як само ми це вирішимо? Ось у цьому і є завдання task force – знайти таке вирішення завдання, яке виконає бенчмарки та відповідатиме і духу, і букві IBAR", – сказала посол.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов раніше заявляв, що не вважає за необхідне проводити конкурс на посаду генпрокурора, стверджуючи, що така європейська практика відсутня.

У червні голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила про внесення до Верховної Ради законопроєкту про конкурсний відбір на посаду генпрокурора. Тоді Радіна наголосила, що такий підхід практикують окремі країни-члени ЄС.