Украина должна разработать новый закон об отборе генерального прокурора, и изменения в процедуре отбора необходимы для получения положительной оценки в ключевом для процесса вступления в ЕС отчете IBAR.

Об этом посол ЕС в Киеве Катарина Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

Дипломатка отметила, что считает текст закона о реформе прокуратуры хорошим, и сказала, что ЕС поддерживает нынешний проект. По её словам, его достаточно для того, чтобы получить средства, закреплённые за этим законом. Однако она подчеркнула, что Украина должна разработать другой закон о генеральном прокуроре.

По словам Матерновой, положительная оценка по отчету IBAR (который касается выполнения "фундаментальных" бенчмарков. – Ред.) будет дана только после внесения изменений в процедуру назначения генпрокурора, которая должна быть более прозрачной и основанной на заслугах.

"Должен быть определенный отбор. И сейчас task force, как я понимаю, обсуждает различные варианты. Но эта работа продолжится и в новом году. Ведь срок выполнения этого пункта еще не наступил. И мы также учитываем нормы Конституции о генеральном прокуроре, о полномочиях президента и т. д.", – рассказала Матернова о ходе дискуссий по этому вопросу.

По её словам, в ЕС также осознают, что во время военного положения Украина не сможет внести изменения в Конституцию, даже если голосов для этого будет достаточно.

"Как же мы это решим? Вот в этом и заключается задача рабочей группы – найти такое решение, которое будет соответствовать бенчмаркам и отвечать как духу, так и букве IBAR", – сказала посол.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов ранее заявлял, что не считает необходимым проводить конкурс на должность генпрокурора, утверждая, что такой европейской практики не существует.

В июне председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила о внесении в Верховную Раду законопроекта о конкурсном отборе на должность генерального прокурора. Тогда Радина подчеркнула, что такой подход практикуют отдельные страны-члены ЕС.