У Раду внесли проєкт закону про відбір на посаду генпрокурора для виконання вимоги ЄС

Голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила про внесення до Верховної Ради законопроєкту про конкурсний відбір на посаду генпрокурора задля виконання вимог ЄС.

Про це вона повідомила у Facebook, передає "Європейська правда".

Радіна наголосила, що конкурсний відбір є найкращим способом виконати вимогу за бенчмарком ЄС.

"Такий підхід відповідає практиці ЄС. На прозорому конкурсі добирають як головного прокурора ЄС, так і генерального прокурора країн-членів (яскраві приклади – Латвія та Швеція). У майже половині країн ЄС політичне призначення – це лише верхівка айсберга процедури, а передує цьому професійна оцінка та неполітичний добір кандидатів", – уточнила депутатка.

Вона наголосила, що такий підхід не суперечить основному закону, за яким президент призначає генпрокурора, а Рада голосує.

"Я провела обговорення з фаховими правниками та конституціоналістами – і вони погоджуються, що конституція цілком дозволяє запровадити на рівні закону попередній добір та оцінку кандидатів, з яких президент обере одного", – заявила Радіна.

"Звісно, в уряду може бути інше бачення того, як найкраще виконати бенчмарк ЄС. Чекаємо на урядову версію, замість мовчанки, що триває вже більше пів року", – зазначила вона.

Нагадаємо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції Євросоюз офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Кіпрське головування офіційно передало Україні проміжні (для розділів 23 і 24 з верховенства права) та попередні заключні (для розділів 5, 18, 32) критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

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