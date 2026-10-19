Ченцов не бачить потреби проводити конкурс на генпрокурора: цього немає у вимогах ЄС

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов не вважає за необхідне проводити конкурс на посаду генпрокурора, стверджуючи, що така європейська практика відсутня.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Ченцова, він бачить, що експерти висловлюються про необхідність конкурсу на генпрокурора. Але, зазначив віцепрем’єр, "у вимогах ЄС цього не написано".

"Європейської практики такої теж немає. У нас є пропозиції від експертів Ради Європи, і вони чітко наголошують на необхідності виконувати Конституцію України, де прописана роль президента і Верховної Ради в цьому процесі", – сказав віцепрем’єр.

Питання того, як забезпечити транспарентність відбору та відбір за професійними якостями, лишається предметом для обговорення, додав він.

"Але проводити конкурс на посаду я особисто не бачу ні необхідності, ні можливості. Має бути знайдений баланс між політичною незалежністю і компетентністю особи. Так це працює в європейських системах", – резюмував Ченцов.

Нагадаємо, у червні голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила про внесення до Верховної Ради законопроєкту про конкурсний відбір на посаду генпрокурора. Тоді Радіна наголосила, що такий підхід практикують окремі країни-члени ЄС.

Детальніше читайте: "Сподіваюся, у нас не дійде до шантажу ні з Польщею, ні з іншими". Інтерв’ю віцепрем’єра Ченцова.