У Сербії розбився винищувач МіГ-29 сербських Збройних сил, пілот літака загинув під час аварії.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Аварія трапилася між населеними пунктами Нова та Стара Пазова, що за 35 кілометрів від Белграда.

За даними ЗМІ, йдеться про літак МіГ-29, який належав 204-й повітряній бригаді, дислокованій в аеродромі Батайниця.

Фото: Instagram / 192_rs

На місці аварії працюють військовослужбовці сербської армії, поліції та військової поліції, а також пожежники та бригади швидкої допомоги.

Наразі офіційної інформації про причини авіакатастрофи немає. Міністерство оборони Сербії поки що не коментувало інцидент.

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Нещодавно італійський вертоліт зазнав аварії в районі Брчко у Боснії та Герцеговині під час виконання рутинних завдань в рамках операції ЄС Althea, загинули 4 солдатів.

20 жовтня у Франції розбився винищувач Mirage 2000D, який виконував тренувальний політ. Другого члена екіпажу винищувача згодом було знайдено мертвим.