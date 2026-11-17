В Сербии разбился истребитель МиГ-29 сербских Вооружённых сил, пилот самолёта погиб в результате аварии.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Авария произошла между населенными пунктами Нова и Стара Пазова, что в 35 километрах от Белграда.

По данным СМИ, речь идет о самолете МиГ-29, который принадлежал 204-й воздушной бригаде, дислоцированной на аэродроме Батайница.

Фото: Instagram / 192_rs

На месте аварии работают военнослужащие сербской армии, полиции и военной полиции, а также пожарные и бригады скорой помощи.

На данный момент официальной информации о причинах авиакатастрофы нет. Министерство обороны Сербии пока не комментировало инцидент.

На прошлой неделе в Турции четверо военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета в регионе Мальтия на востоке страны.

Недавно итальянский вертолет потерпел крушение в районе Брчко в Боснии и Герцеговине во время выполнения рутинных задач в рамках операции ЕС Althea, погибли 4 солдата.

20 октября во Франции разбился истребитель Mirage 2000D, выполнявший тренировочный полёт. Второй член экипажа истребителя впоследствии был найден мёртвым.