Заступник голови МЗС РФ Сергєй Рябков на тлі схвалення у вівторок нових антиросійських санкцій у ЄС заявив, що про участь європейців у переговорах не йдеться.

Його заяву наводить "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Рябкова запитали про те, чи можуть введені ЄС напередодні санкції вплинути на потенційну участь європейців у наступному або в якомусь із майбутніх раундів переговорів щодо України.

"Про участь європейців у переговорному раунді в жодному разі не йдеться. Нехай вони й надалі займаються репродукцією своїх санкційних пакетів", – сказав він журналістам у Москві.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков напередодні заявив, що для залучення представників Європи до переговорів щодо України має відбутися ще одна, а можливо, й більше зустрічей у нинішньому форматі.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков зазначив, що європейські лідери, як і раніше, демонструють своє подальше прагнення завдати стратегічної поразки та чинити тиск на Росію; з такою позицією вони навряд чи можуть претендувати на якесь значуще місце в переговорах щодо України.

Тим часом спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що обговорював з Ушаковим, як сприяти прямому діалогу між Європою та Росією.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС наклала санкції на 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України.

Також Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 30 осіб і двох організацій, причетних до російських операцій з маніпулювання інформацією, поширення пропаганди та кібератак проти України і країн ЄС.