Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на фоне принятия во вторник новых антироссийских санкций в ЕС заявил, что об участии европейцев в переговорах речи не идет.

Его заявление приводит "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Рябкова спросили о том, могут ли введенные ЕС накануне санкции повлиять на потенциальное участие европейцев в следующем или в каком-либо из будущих раундов переговоров по Украине.

"Об участии европейцев в переговорном раунде ни в коем случае не идет речи. Пусть они и впредь занимаются воспроизведением своих санкционных пакетов", – сказал он журналистам в Москве.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне заявил, что для привлечения представителей Европы к переговорам по Украине должна состояться еще одна, а возможно, и больше встреч в нынешнем формате.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейские лидеры, как и прежде, демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение и оказывать давление на Россию; с такой позицией они вряд ли могут претендовать на какое-либо значимое место в переговорах по Украине.

Между тем спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что обсуждал с Ушаковым, как способствовать прямому диалогу между Европой и Россией.

Напомним, 16 ноября Совет ЕС ввёл санкции в отношении 12 лиц и 101 организации за их роль в финансировании войны России против Украины.

Также Совет Европейского Союза ввёл санкции в отношении 30 лиц и двух организаций, причастных к российским операциям по манипулированию информацией, распространению пропаганды и кибератакам против Украины и стран ЕС.