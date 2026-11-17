Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен заявив у вівторок, 17 листопада, що наступного тижня проведе консультації з лідерами всіх партій щодо подальших кроків у процесі формування уряду країни.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Норлен зазначив, що до різдвяних свят шведи дізнаються, чи з’явиться в країні новий уряд, чи доведеться проводити нові парламентські вибори.

Лідерка опозиції від Соціал-демократів Магдалена Андерссон, чий лівоцентристський блок здобув на виборах незначну більшість, поки що не змогла об’єднати чотири партії для створення коаліційного уряду.

Тимчасовий прем’єр-міністр Ульф Крістерссон із партії "Помірковані" цього ж дня заявив, що йому не вдалося сформувати правоцентристський уряд, але попросив надати йому більше часу.

"Я надаю Ульфу Крістерссону та всім іншим тижневу відстрочку в цьому процесі. Тому я скличу лідерів усіх партій на консультації наступного вівторка або середи, щоб отримати повне уявлення про ситуацію", – наголосив Норлен.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра.

Наразі відбулося два невдалі голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо Андерссон, інше – щодо Танд Рінгквіст. До того, як доведеться оголосити нові парламентські вибори, можна провести щонайбільше чотири невдалі голосування.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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