Чинний прем'єр Швеції спробує сформувати уряд після провалу кандидатки центристів

Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон погодився спробувати сформувати уряд без соціал-демократів після того, як кандидатка центристів Елізабет Танд Рінгквіст провалилась під час голосування у парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Expressen.

Елізабет Танд Рінгквіст не змогла сформувати правоцентристський уряд – і зазнала поразки під час голосування в Ріксдазі.

Спікер Андерс Норлен раніше заявляв, що лідер партії "Помірковані", чинний очільник уряду є наступним у черзі на виконання доручення щодо вивчення можливості формування уряду.

Через годину після того, як Танд Рінгквіст зазнала поразки на голосуванні, Ульф Крістерссон провів пресконференцію.

"Я щойно розмовляв зі спікером, і він підтвердив свої слова минулого тижня про те, що хоче доручити мені проведення попередніх переговорів. Я погодився на це", – сказав він.

Крістерссон заявив, що має тиждень на вивчення умов формування уряду.

"Я готовий перевірити, чи зможе чинна несоціалістична коаліція сформувати уряд. Як я вже казав раніше, усі варіанти вирішення зараз здаються малоймовірними, але найменш імовірним є те, що Швеція взагалі залишиться без уряду", – сказав він..

Тепер Крістерссон проведе переговори з різними партіями.

Він зазначив, що досягти рішення буде "важко, ймовірно, дуже важко".

"Але якби я вважав це неможливим, я б не погодився", – додав він.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Наразі відбулося одне голосування щодо лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон, яке вона програла.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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