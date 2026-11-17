Спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил во вторник, 17 ноября, что на следующей неделе проведет консультации с лидерами всех партий относительно дальнейших шагов в процессе формирования правительства страны.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Норлен отметил, что до рождественских праздников шведы узнают, появится ли в стране новое правительство или придется проводить новые парламентские выборы.

Лидер оппозиции от социал-демократов Магдалена Андерссон, чей левоцентристский блок получил на выборах незначительное большинство, пока не смогла объединить четыре партии для создания коалиционного правительства.

Временный премьер-министр Ульф Кристерссон из партии "Умеренные" в тот же день заявил, что ему не удалось сформировать правоцентристское правительство, но попросил предоставить ему больше времени.

"Я предоставляю Ульфу Кристерссону и всем остальным недельный отсрочку в этом процессе. Поэтому я созову лидеров всех партий на консультации в следующий вторник или среду, чтобы получить полное представление о ситуации", – подчеркнул Норлен.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.

На данный момент состоялось два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Танд Рингквист. До того, как придется объявить новые парламентские выборы, можно провести не более четырёх неудачных голосований.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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