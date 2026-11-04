Зеленський зустрівся з Пісторіусом: обговорили закупівлю ракет PAC-2 та боєприпаси до F-16
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Про це він повідомив у соцмережах у середу, 4 листопада, передає "Європейська правда".
Зеленський розповів Пісторіусу про ситуацію з російськими обстрілами критичної інфраструктури України.
Український президент наголосив на потребі знайти нові рішення на підтримку захисту життів.
"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму", – акцентував Зеленський.
Український президент також зазначив, що вони домовились, що команди опрацюють цю можливість та інші речі, які обговорили, зокрема щодо IRIS-T та боєприпасів до F-16.
"Дякую міністру Пісторіусу, канцлеру Мерцу та всій Німеччині за незмінну підтримку нашого захисту. Цінуємо кожен крок, який дає змогу зберігати життя", – додав він.
Напередодні український президент прибув у Німеччину. Під час пресконференції канцлер країни Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну та згадав про реалізацію домовленостей про додаткову допомогу у сфері ППО та енергетики.