Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов в обмен на новые ракеты, которые Украина уже заказала и сможет передать партнерам после их производства.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Зеленский заявил во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в штаб-квартире НАТО во вторник, 17 ноября.

Зеленский подчеркнул: необходимые Украине уже сейчас ракеты-перехватчики имеются в запасах США, европейских государств и других партнеров.

"Противовоздушная оборона – наш главный приоритет. Это альфа и омега нашей обороны, и нам нужны поставки, чтобы защищать жизни", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Россия продолжает атаковать Украину реактивными дронами Shahed, крылатыми и баллистическими ракетами, которые необходимо сбивать.

"В мире достаточно ракет-перехватчиков, и Америка их имеет. Некоторые европейские страны их имеют, и некоторые другие наши партнеры по всему миру также их имеют. И эти ракеты-перехватчики не должны лежать на складах. Они должны быть в батареях противовоздушной обороны, защищать наши города, городки и села от российских ударов и спасать жизни", – подчеркнул президент Украины.

Он обратился к партнерам с конкретным предложением по обмену ракетами, которое позволило бы Украине получить необходимые перехватчики немедленно, а союзникам – пополнить собственные арсеналы позже.

"Украине нужны ракеты-перехватчики Patriot и IRIS-T из запасов, которые у вас уже есть прямо сейчас. А взамен мы можем дать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, когда они будут произведены. Это не пожертвование. Это обмен. Вы даете нам ракеты, которые нам нужны сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие ракеты", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, очереди на производство новых ракет-перехватчиков длинные, Украине эти ракеты нужны немедленно.

"Я считаю, что это справедливая сделка", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", ранее министр обороны Украины Евгений Хмара предложил партнерам передать Украине часть имеющихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки.

4 ноября президент Украины обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом ускорение поставок ракет PAC-2 и боеприпасов для F-16.

14 ноября Зеленский сообщил о потребности Украины в дополнительных самолетах F-16, объяснив это необходимостью ремонта и технического обслуживания имеющихся истребителей.

Накануне заседания "Рамштайна" президент назвал среди приоритетов переговоров с партнерами ракеты-перехватчики для ПВО и боеприпасы для боевой авиации.