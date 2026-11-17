У Молдові, за 50 метрів від кордону з Україною, знайшли уламки безпілотного літального апарату.

Про це повідомила прикордонна поліція, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

За даними прикордонної поліції, увечері 17 листопада поблизу Наславчі, що в Окницькому районі країни, приблизно за 50 метрів від кордону з Україною, знайшли уламки безпілотного літального апарату.

Територію оточили, а на місце події викликано спеціалізовані служби.

Зазначається, що пошуки розпочалися близько 18:20, після того, як українські органи влади повідомили молдовську прикордонну поліцію про те, що на території Молдови розбився невідомий літальний апарат.

Цього дня Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.

Писали, що літак авіакомпанії FlyOne, який виконував рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Кишинева, був змушений змінити маршрут через тимчасове закриття повітряного простору Молдови після виявлення безпілотників.

А президентка Молдови Мая Санду заявила, що країні досі бракує оборонних можливостей, аби захиститися від дронів.