В Молдове, в 50 метрах от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщила пограничная полиция, передает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По данным пограничной полиции, вечером 17 ноября вблизи Наславчи, что в Окницком районе страны, примерно в 50 метрах от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

Территорию оцепили, а на место происшествия вызваны специализированные службы.

Отмечается, что поиски начались около 18:20, после того как украинские власти сообщили молдавской пограничной полиции о том, что на территории Молдовы разбился неизвестный летательный аппарат.

В этот день Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.

Сообщалось, что самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Кишинев, был вынужден изменить маршрут из-за временного закрытия воздушного пространства Молдовы после обнаружения беспилотников.

А президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране до сих пор не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.