У вівторок тисячі людей у Словаччині вийшли на вулиці в річницю початку Оксамитової революції 1989 року, щоб висловити протест проти уряду проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Aktuality.

Опозиційні партії організували протести в десятках населених пунктів по всій країні. У Братиславі, за оцінками опозиції, у центрі міста зібралося близько 25 тисяч осіб, які висловлювали свою незгоду з політикою уряду Фіцо. На одному з транспарантів було написано послання прем’єр-міністру: "Іди до пекла".

Мітинг у Братиславі фото: aktuality

Мітинг у столиці об’єднав ліберальні угруповання "Прогресивна Словаччина" та "Демократи" з пробізнесовою партією "Свобода і солідарність", консервативними християнськими демократами та альянсом етнічних угорців. Разом вони сподіваються перемогти Фіцо та його уряд на парламентських виборах наступного року.

Голова Демократичної партії Ярослав Надь під час мітингу заявив, що відмовляється дивитися, як уряд ліквідує незалежні ЗМІ, неурядовий сектор, або як "Фіцо цілує перстень Путіна".

Володимира Марцінкова від партії "Свобода і солідарність" зі сцени висловила побоювання, що Словаччина може втратити час свободи. Вона розкритикувала уряд за те, що 17 листопада той обговорював питання співпраці з Росією. З натовпу громадяни підтримали її гучним вигуком: "Фу".

Уряд Фіцо розлютив опозицію, відправивши міністра закордонних справ Юрая Бланара до Росії для переговорів про відновлення економічного співробітництва та інших зв’язків між двома країнами – вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Словаччина та Росія домовилися активізувати співпрацю шляхом проведення засідань міжурядової комісії та робочих груп.

Зустріч відбулася 26 жовтня в Москві. Наступне засідання комісії заплановане у Словаччині на 2027 рік.