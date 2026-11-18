Во вторник тысячи людей в Словакии вышли на улицы в годовщину начала Бархатной революции 1989 года, чтобы выразить протест против правительства пророссийского премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Оппозиционные партии организовали протесты в десятках населенных пунктов по всей стране. В Братиславе, по оценкам оппозиции, в центре города собралось около 25 тысяч человек, выражавших свое несогласие с политикой правительства Фицо. На одном из транспарантов было написано послание премьер-министру: "Иди в ад".

Митинг в Братиславе фото: aktuality

Митинг в столице объединил либеральные группировки "Прогрессивная Словакия" и "Демократы" с пробизнесовой партией "Свобода и солидарность", консервативными христианскими демократами и альянсом этнических венгров. Вместе они надеются победить Фицо и его правительство на парламентских выборах в следующем году.

Председатель Демократической партии Ярослав Надь во время митинга заявил, что отказывается смотреть, как правительство ликвидирует независимые СМИ, неправительственный сектор или как "Фицо целует перстень Путина".

Владимира Марцинкова из партии "Свобода и солидарность" со сцены выразила опасения, что Словакия может утратить время свободы. Она раскритиковала правительство за то, что 17 ноября оно обсуждало вопросы сотрудничества с Россией. Толпа граждан поддержала её громким возгласом: "Фу".

Правительство Фицо возмутило оппозицию, отправив министра иностранных дел Юрая Бланара в Россию для переговоров о возобновлении экономического сотрудничества и других связей между двумя странами – впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Словакия и Россия договорились активизировать сотрудничество путем проведения заседаний межправительственной комиссии и рабочих групп.

Встреча состоялась 26 октября в Москве. Следующее заседание комиссии запланировано в Словакии на 2027 год.