Керівник посольства РФ у Молдові Олег Озеров у середу прибув до Міністерства закордонних справ країни, куди його викликали після того, як у вівторок, 17 листопада, сім безпілотників порушили молдовський повітряний простір.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Це щонайменше сьомий випадок від початку року, коли дипломата РФ викликають до молдовського МЗС.

Напередодні ввечері сім безпілотників незаконно перебували в повітряному просторі Республіки Молдова на тлі масованих російських атак по Україні. П'ять із них упали поблизу населених пунктів Челтуйтори, Погорничень, Погребень, Кухурештій-де-Жос і Бекшань.

Безпілотник типу "Шахед" також помітили над Кишиневом, де місцеві жителі зняли його на відео в кількох районах столиці.

З міркувань безпеки влада тимчасово закрила повітряний простір країни та призупинила роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Керівництво Молдови засудило війну Росії проти України та висловило солідарність.

Молдовське МЗС заявило, що Росія не поважає Республіку Молдова та її народ і наражає їхні життя на небезпеку.

Президентка Мая Санду визнала, що Молдові досі бракує оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів.