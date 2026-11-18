Глава посольства РФ в Молдове Олег Озеров в среду прибыл в Министерство иностранных дел страны, куда его вызвали после того, как во вторник, 17 ноября, семь беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Это как минимум седьмой случай с начала года, когда дипломата РФ вызывают в молдавский МИД.

Накануне вечером семь беспилотников незаконно находились в воздушном пространстве Республики Молдова на фоне массированных российских атак по Украине. Пять из них упали вблизи населенных пунктов Челтуйторы, Погорничень, Погребень, Кухурешти-де-Жос и Бекшань.

Беспилотник типа "Шахед" также заметили над Кишиневом, где местные жители сняли его на видео в нескольких районах столицы.

Из соображений безопасности власти временно закрыли воздушное пространство страны и приостановили работу шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Руководство Молдовы осудило войну России против Украины и выразило солидарность.

Молдавский МИД заявил, что Россия не уважает Республику Молдова и её народ и подвергает их жизни опасности.

Президент Мая Санду признала, что Молдове по-прежнему не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.