За підсумками 37-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримає від партнерів засоби протиповітряної оборони, дрони, радари, винищувачі та боєприпаси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Як зазначили у відомстві, Франція на засіданні пообіцяла поставити антибалістичну РЛС GF300 Thales. До кінця 2026 року країна планує передати 2 літаки Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 за кошти Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси до Mirage та інше авіаційне забезпечення коштом кредиту ЄС.

Данія підтвердила виділення пакета допомоги на 200 млн євро на критично важливі засоби протиповітряної оборони та нового оборонного пакета 645 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників (зокрема українського виробництва), боєприпасів для літаків F-16, а також українських дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL.

Норвегія оголосила про загальний пакет підтримки на близько 800 млн доларів, з якого кошти підуть на ППО, на програму PURL та на закупівлю українських дронів для Сил оборони і на засоби протидії реактивним "шахедам".

Бельгія, своєю чергою, підтвердила зобов’язання передати 10 винищувачів F-16 до кінця року.

Також низка партнерів оголосили про нові внески до програми PURL: Люксембург спрямує 25 млн євро, Швеція – 20 мільйонів євро, Португалія – 50 млн євро.

Іспанія оголосила про додатковий пакет на більше ніж 400 млн євро, до якого увійдуть, зокрема, дрони та артилерійські снаряди. Заплановані також поставки ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила постачання двох пакетів допомоги загальним обсягом 291 млн євро, до яких увійдуть, зокрема, засоби ППО. Країна готує наступний пакет, а також внесок у PURL у розмірі 40 млн євро.

Як повідомлялося, Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.

Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів, до якого увійдуть понад тисяча ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки та більш ніж десяток радарів.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті у вівторок під час 37-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.