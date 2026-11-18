По итогам 37-го заседания в формате "Рамштайн" Украина получит от партнеров средства противовоздушной обороны, дроны, радары, истребители и боеприпасы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, Франция на заседании пообещала поставить антибаллистическую РЛС GF300 Thales. До конца 2026 года страна планирует передать 2 самолета Mirage 2000-5F, авиабомбы AASM Hammer 250 за счет средств Норвегии и Германии, 30-мм боеприпасы к Mirage и другое авиационное обеспечение за счет кредита ЕС.

Дания подтвердила выделение пакета помощи в размере 200 млн евро на критически важные средства противовоздушной обороны и нового оборонного пакета на сумму 645 млн евро. Средства будут направлены на закупку ударных беспилотников (в частности, украинского производства), боеприпасов для самолетов F-16, а также украинских дронов-перехватчиков и реализацию инициативы PURL.

Норвегия объявила об общем пакете поддержки на сумму около 800 млн долларов, средства из которого пойдут на ПВО, на программу PURL, на закупку украинских дронов для Сил обороны и на средства противодействия реактивным "шахедам".

Бельгия, в свою очередь, подтвердила обязательство передать 10 истребителей F-16 до конца года.

Также ряд партнеров объявили о новых взносах в программу PURL: Люксембург выделит 25 млн евро, Швеция – 20 млн евро, Португалия – 50 млн евро.

Испания объявила о дополнительном пакете на сумму более 400 млн евро, в который войдут, в частности, дроны и артиллерийские снаряды. Также запланированы поставки ракет IRIS-T.

Финляндия подтвердила поставку двух пакетов помощи общим объемом 291 млн евро, в которые войдут, в частности, средства ПВО. Страна готовит следующий пакет, а также взнос в PURL в размере 40 млн евро.

Как сообщалось, Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит 300 млн долларов.

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов, в который войдут более тысячи ракет малой дальности для противовоздушной обороны, пусковые установки и более десятка радаров.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти во вторник во время 37-го заседания в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи Украине.