Премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны, на фоне того, что во вторник семь беспилотников нарушили ее воздушное пространство.

Об этом он заявил перед заседанием правительства, сообщает Moldpres, пишет "Европейская правда".

Говоря о нарушениях воздушного пространства беспилотниками, Тофан отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Молдове было зафиксировано более 110 несанкционированных полетов беспилотников, 82 из которых – в этом году. Он упомянул и о вторничном инциденте, когда семь беспилотников незаконно находились в воздушном пространстве страны на фоне массированных российских атак по Украине.

"Очевидно, что эти инциденты вызывают значительную обеспокоенность, особенно когда дроны долетают до Кишинева, и мы вынуждены закрывать воздушное пространство, из-за чего самолеты не могут приземлиться. Мы должны быть реалистами: рано или поздно может произойти трагедия, и государство должно быть к этому готово", – заявил глава правительства.

Тофан настаивает на том, чтобы правительство как можно скорее приняло закон об оборонной промышленности, который позволит Молдове производить собственные дроны. Премьер стремится к тому, чтобы закон вступил в силу 1 января.

"Мы стремимся к четкой экономической базе со строгими правилами лицензирования и контроля, а также к соблюдению нейтралитета. Мы должны не покупать оборудование за рубежом, а производить его здесь. Проект должен быть одобрен правительством в ближайшие недели и передан в парламент, чтобы закон вступил в силу не позднее 1 января 2027 года. Безопасность людей не может больше ждать", – подчеркнул Тофан.

8 октября президент страны Мая Санду и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что Молдова планирует наладить производство дронов и оборудования для противовоздушной обороны на своей территории. Гросу опроверг, что дроны будут производиться для военных нужд Украины.

Санду признала, что Молдове до сих пор не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.

В прошлом месяце Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом и экспертизой, технико-научной информацией, а также передачу знаний и технологий в ряде сфер, представляющих общий интерес, в частности в отношении модернизации и безопасной эксплуатации военной техники, логистики, защиты критически важной инфраструктуры, развития потенциала киберзащиты и наблюдения за воздушным пространством.