Молдова планує налагодити виробництво дронів та засобів ППО для своїх потреб

Молдова планує налагодити виробництво дронів та обладнання для протиповітряної оборони на своїй території.

Про це 8 жовтня заявили президентка Мая Санду та спікер парламенту Ігор Гросу, їх цитує Newsmaker.

Після закритого засідання парламенту, на якому обговорювали нову структуру Збройних сил Молдови, журналісти запитали Гросу, чи означає заплановане виробництво, що Молдова випускатиме дрони для України.

"Ні, звичайно, ми будемо виробляти дрони для себе", – відповів спікер.

Він також повідомив, що уряд працює над законодавчою ініціативою, яка дозволить налагодити таке виробництво.

Президентка Мая Санду того ж дня в рамках Moldova Security Forum заявила, що уряд готує зміни до законодавства, які "дозволять виробляти необхідне обладнання для ППО в Молдові". За її словами, відповідний законопроєкт найближчим часом планують передати до парламенту.

Президентка зазначила, що зараз Молдова закуповує необхідне обладнання за кордоном.

Нагадаємо, 8 жовтня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова готова прийняти новий потік біженців з України взимку.

Як повідомлялося, більшість молдован вважають країну не готовою до зовнішньої агресії, але не підтримують вступ до НАТО.