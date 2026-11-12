Уряд Молдови розкрив зміст угоди про військове співробітництво з Україною

Кабінет міністрів Молдови у четвер схвалив угоду з Україною про військово-технічне співробітництво.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державне інформаційне агентство Молдови Moldpres.

Документ передбачає обмін досвідом та експертизою, технічно-науковою інформацією, а також передачу знань і технологій у низці сфер спільного інтересу, зокрема щодо модернізації та безпечної експлуатації військової техніки, логістики, захисту критичної інфраструктури, розвитку потенціалу кіберзахисту та спостереження за повітряним простором.

Угода також передбачає співпрацю у сфері інженерного обладнання, захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, медичного забезпечення та захисту військовослужбовців.

Сторони домовилися про можливість надавати одна одній допомогу та передавати нелетальне обладнання, зокрема машини швидкої допомоги, спеціальний транспорт та безпілотники, не призначені для бойових дій. Окремо передбачені спільні дії у разі стихійних лих, інших кризових ситуацій та гуманітарних операцій.

Міністр оборони Анатолій Носатий наголосив, що заходи в рамках виконання цього документа, не можуть тлумачитися як надання прямої військової допомоги державі, що перебуває у стані збройного конфлікту.

"Підписана угода має на меті розвиток дружніх відносин між сторонами та спрямована на зміцнення оборонного потенціалу й партнерську співпрацю з питань, що становлять спільний інтерес. Співпраця має виключно консультативний характер… Підписана угода відповідає нормам міжнародного права та є сумісною з внутрішньою та зовнішньою політикою Республіки Молдова", – зазначив міністр.

У цьому контексті прем’єр-міністр Василе Тофан наголосив, що угода про військово-технічне співробітництво з Україною не порушує нейтралітету Молдови та не несе ризиків для безпеки, а сприяє зміцненню оборонного потенціалу.

"Дуже важливо, що ми оприлюднюємо цю угоду. Тут немає жодних таємниць. Було дуже багато необґрунтованих спекуляцій. Тепер усе суспільство може переконатися, що ця угода насправді є дуже конструктивною, вона не наражає нас на ризики, а, навпаки, зміцнює нас. Дуже важливо, щоб суспільство ознайомилося з цим документом. Він жодним чином не впливає на нашу нейтральність", – зазначив глава уряду.

Moldpress нагадує, що Міністерство оборони Молдови уклало понад 120 договорів про військове співробітництво з державами-партнерами.

Угоду між урядом Республіки Молдова та урядом України про військово-технічне співробітництво підписали 26 жовтня в рамках візиту до Києва делегації на чолі з прем’єр-міністром Василем Тофаном, до складу якої входив також міністр оборони Анатолій Носатий.

Проросійська опозиція Молдови звинуватила владу в порушенні нейтралітету. Партія соціалістів (ПСРМ) засудила угоду, заявивши, що документ може поставити під загрозу нейтралітет країни та втягнути Молдову у війну між Україною та Росією. Уряд у відповідь закликав ПСРМ відмовитися від "войовничої риторики".