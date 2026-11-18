Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висловив обережну підтримку запланованій тристоронній зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя Росії Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав по прибуттю на саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомляє Politico.

Виступаючи перед журналістами у китайському Шеньчжені, Карні позитивно оцінив те, що тристороння зустріч буде присвячена питанням контролю над ядерною зброєю.

"Я хочу сказати тут дещо позитивне щодо ініціативи з денуклеаризації…Канада виступає за денуклеаризацію", – зазначив прем’єр.

Перша тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії має відбутися у четвер, 19 листопада, у рамках саміту АТЕС. Білий дім повідомив, що Трамп планує обговорити з китайським та російським колегами питання ядерної зброї та війни з Іраном. Там стверджують, що війна в Україні не буде на порядку денному зустрічі.

Карні також вдався до критики на адресу Путіна, який заявив у промові на саміті, що західні санкції – це "минуле", додавши, що "хоча вони й можуть досі чинити певний стримувальний ефект, вони не здатні зупинити зростання".

На прохання прокоментувати ці висловлювання прем’єр Канади сказав, що російський правитель "може запитати своїх друзів-олігархів, може запитати своїх хокеїстів, чи є санкції справою минулого".

Карні також звинуватив главу Кремля у спотворенні інформації про війну в Україні. "Владімір Путін бреше щодо ситуації на місцях", – зазначив глава канадського уряду.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у середу прилетів до китайського міста Шеньчжень для участі у саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

Трамп заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.