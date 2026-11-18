Премьер-министр Канады Марк Карни выразил осторожную поддержку запланированной трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и правителя России Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил по прибытии на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает Politico.

Выступая перед журналистами в китайском Шэньчжэне, Карни положительно оценил тот факт, что трехсторонняя встреча будет посвящена вопросам контроля над ядерным оружием.

"Я хочу сказать здесь несколько позитивных слов об инициативе по денуклеаризации… Канада выступает за денуклеаризацию", – отметил премьер.

Первая трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России должна состояться в четверг, 19 ноября, в рамках саммита АТЭС. Белый дом сообщил, что Трамп планирует обсудить с китайским и российским коллегами вопросы ядерного оружия и войны с Ираном. Там утверждают, что война в Украине не будет в повестке дня встречи.

Карни также подверг критике Путина, который заявил в речи на саммите, что западные санкции – это "прошлое", добавив, что "хотя они и могут до сих пор оказывать определенный сдерживающий эффект, они не способны остановить рост".

На просьбу прокомментировать эти высказывания премьер Канады ответил, что российский правитель "может спросить у своих друзей-олигархов, может спросить у своих хоккеистов, являются ли санкции делом прошлого".

Карни также обвинил главу Кремля в искажении информации о войне в Украине. "Владимир Путин лжет о ситуации на местах", – отметил глава канадского правительства.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в среду прилетел в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

Трамп заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.